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Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki yolcu otobüsünün Ayaş-Ankara yolunda çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı 

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi’ne ait iki yolcu otobüsünün Ayaş-Ankara yolunda çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ayaş- Ankara yolu Altay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DV 3878 plakalı belediye otobüsü, bulvar üzerinde yolcu indiren 06 BY 5212 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolculardan Nilgün Can (46) olay yerinde yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

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