Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (EK) Ankara'da iki belediye otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı Ankara Büyükşehir Belediyesi?ne ait iki otobüsün Ayaş-Ankara yolunda çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ayaş- Ankara yolu Altay Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DV 3878 plakalı belediye otobüsü, bulvar üzerinde yolcu indiren 06 BY 5212 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yolculardan Nilgün Can (46) olay yerinde yaşamını yitirirken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Görüntü Dökümü: (Ek görüntülerle) -Kaza yerinden görüntüler -Polisin incelemesi -Cenazenin, cenaze aracına konulması -Kaza yerinden genel ve detaylar Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
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