HABER

Ankara'da iki metro treni çarpıştı; seferler yapılamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 12:49 | Son Güncelleme

 ANKARA'da Kızılay-Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni Ulus makas bölgesinde çarpıştı.

Gizem KARADAĞ/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Kızılay-Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni Ulus makas bölgesinde çarpıştı. Vagonlarda ağır hasarın meydana geldiği metro kazası sonrası seferler Kızılay ve İvedik arasında yapılamazken, yolcuların ulaşımı otobüslerle sağlanmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, metro istasyonunda kaza bölgesinde incelemelerde bulunarak, iki gün içinde tamiratı tamamlamaya gayret göstereceklerini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bakım çalışması sırasında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen metro istasyonundaki kaza bölgesinde incemelerde bulundu. Başkan Tuna, iki gün içinde tamiratı tamamlamaya gayret göstereceklerini belirterek, yolcu taşımacılığı olduğu zaman böyle bir kazanın meydana gelmesinin mümkün olmayacağını söyledi.
'İHMAL KAZASI'
Tuna şöyle konuştu:
"İncelemeler devam ediyor. Bu hasarın ve incelemelerin neticesinde 2 günden fazla bir sürede de etki edebilir. Otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz. İstenmeyen bir kaza yaşandı ve tesellimizde can kaybının olmaması. Çalışmalar devam ediyor. Pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyorlar. Raylardaki hasarların tamiratının ne kadar süreceğini vagonlar kalktıktan sonra göreceğiz. Onun neticesinde bu tamiratın yapılacağı da ortaşya çıkmış olacak. Temennimiz az hasar çıkmış olması. Normal süreçte yolcu taşımacılık olduğu zaman böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü otomatik olarak trenlerin birbirlerine yaklaşmaları sınırlı. Burada deneme seferlerinde bir ihmalden dolayı kaza olmuş. Tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Deneme seferleri sırasısında yaşanan ihmalden dolayı olan bir kazadır. Vatandaşlarımızın taşımacılıktaki sıkıntılarını asgari düzeyde etkilenmesi için çaba sarfediyoruz. Otobüslerle bugünden itibaren ek sefer yapacağız."

(FOTOĞRAFLI)

Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştıKıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.