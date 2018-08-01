Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çubuk-Ankara karayolu Ahi Evran Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Şeref Ünlü yönetimindeki 18 AK 314 plakalı otomobil ile Mehmet Kadri Aşkın yönetimindeki 06 AN 5498 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler Şeref Ünlü, Mehmet Kadri Aşkın, İsmail Yapraklı ve aynı aileden Fadime, Menesse ile İdil Hira Aşkın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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