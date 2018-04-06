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Ankara’da işçi servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

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