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Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilerek büfe ve marketlerde satışa sunulmak istenen 100 bin ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi.

Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilerek büfe ve marketlerde satışa sunulmak istenen 100 bin ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Türkiye'ye kaçak yollardan ağrı kesici ve ateş düşürücü getirildiği ve bu ilaçların eczaneler yerine büfe ve marketlerde satıldığı belirlendi. İlaçların GİMAT Toptancılar sitesindeki bir işyerinde depolandığını ve dağıtımının da buradan yapıldığını tespit eden ekipler, işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda işyeri sahibi A.U. gözaltına alınırken, yapılan aramada yaklaşık 100 bin ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "zehirli madde imal ve ticareti yapmak, satmak ya da satmak üzere dükkanında bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca ilaçları satın alan market ve büfelerin incelemeye alındığı belirtildi.

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