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Ankara'da kahveye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 9 saat önce

VALİLİK: OLAYIN NEDENİ UYUŞTURUCU BAĞLANTILI HUSUMET

Ankara Valiliği, Mamak ilçesinde bir kahveye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın, uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"02.01.2018 günü saat 00.30 sularında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana gelen 'kasten öldürme, yaralama ve mala zarar verme' olayında Ü.A. isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk araştırma ve incelemeler sonucunda, olayın uyuşturucu bağlantılı kişisel husumetten kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Kimliği belirsiz saldırganların Ü.A.'yı doğrudan hedef alarak ateş ettiği, bu esnada kahvehanede bulunan iki kişi ile kahvehane dışında bulunan bir kişinin yaralandığı anlaşılmıştır. Faillerin kimliklerinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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