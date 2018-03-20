Ankara'da kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 17 yaralı (2)

Gökhan CEYLAN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sabah kamyonun yolcu minibüsüne çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İstanbul yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara'dan Kahramankazan ilçesi istikametine giden Bülent A. yönetimindeki 06 FS 1753 plakalı kamyon, OSTİM'den Kahramankazan'a giden Halis S.’nin kullandığı 06 JPJ 94 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle şarompole yuvarlanıp takla attı. Kazada minibüsün sürücüsü Halis Saldıran ile birlikte araçta bulunan 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Bülent A. ise kazayı yara almadan atlattı.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum