Ankara'da kamyonet öğrenci servisine çarptı: 7 yaralı

Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde kamyonetin öğrenci servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 7 öğrenci yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi 29 Ekim Bulvarı Mahallesi Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasin R. idaresindeki ekmek taşıyan 06 HE 2381 plakalı kamyonet, Serkan K.'nın kullandığı 40 BC 395 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 7 öğrenci hafif yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
FOTOĞRAFLI
Mehmet Altan ve Şahin Alpay için son dakika tahliye kararı!
MHP'den CHP'lileri kızdıracak iddia: 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak!
Canan Karatay şoku! Yollarını ayırdıklarını duyurdular
Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Ankara siyasetinde 2019 hesapları
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması