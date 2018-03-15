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Ankara'da kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara'da kaza: 4 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şabanözü Çubuk karayolu üzerindeki Şeyh Şamil Bulvarı ile Çankırı Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kadir Kaderoğlu idaresindeki 06 BT 5900 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Yılmaz yönetimindeki 06 S 9580 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler Süleyman Yılmaz ve Kadir Kaderoğlu ile araçta bulunan Harun Çölbekler ve Ramazan Akyıldız yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne ve Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Ankara'da kaza: 4 yaralı

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