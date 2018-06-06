Ankara’da kaza: Anne ve kızı öldü, 2 torun ağır yaralı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selda Var ile annesi Hatice Uysal öldü, sürücünün 2 kızı ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Ovalılar kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Ankara yönüne giden Selda Var (43) yönetimindeki 34 TF 0504 otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 06 BLP 88 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Otomobilin TIR'ın dorsesinin altına girdiği kazada, sürücü Selda Var ile yanındaki annesi Hatice Ulusal (62) olay yerinde yaşamını yitirdi. Arka koltukta oturan Var'ın kızları Derin (8) ve Deniz Var (6) ise ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı Derin ve Deniz Var kardeşler, ambulanslarla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan anne ve kızının cesetleri de morga kondu.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
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