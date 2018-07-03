Ankara'da Keresteciler Sitesi'nde yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bulunan kimyasal atık depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman ve kimyasal atıktan çıkan koku nedeniyle zor anlar yaşarken bir itfaiye çalışanı asit kokusundan etkilenerek tedavi altına alındı.

AFAD EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU

Bu arada olay yerine gelen özel kıyafetli AFAD ekipleri de tesis içerisine girerek asit ölçümünde bulundu. Halen dumanların yükseldiği tesiste itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrika sahibi Coşkun Cihangir, yangını ilk önce fabrika bekçisinin görerek müdahalede bulunduğunu söyledi. Yangının elektrik kontağından çıktığını öne süren Cihangir, "Alev bir anda yayılmış. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Burada geri dönüşüm kimyasal toplama yeri. Fabrika külliyen yandı" dedi.

1 fabrika işçisinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU- Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)

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