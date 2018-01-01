Ankara'da Kızılay Meydanı trafiğe kapatıldı (2)

POLİSLER 'NOEL BABA' KILIĞINDA GÖREV YAPTI
Ankara'da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, yeni yıla havai fişek gösterileri ile girdi. Trafiğe kapalı alanda oynarak doyasıya eğlenen vatandaşlar, dilek feneri uçurdu. Polis ekipleri ise meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Onlarca poliste 'Noel Baba' kılığında görev yaptı. Vatandaşlar, yeni yılı kutladıktan sonra dağılmaya başladı.
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