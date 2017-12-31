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Ankara'da Kızılay Meydanı trafiğe kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 21:36 | Son Güncelleme 7 saat önce

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile birlikte çok sayıda cadde ve sokak saat 20.00 itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Yılbaşını Kızılay'da kutlamak isteyen vatandaşlar ise polis aramalarından geçtikten sonra meydana alındı.

Ankara'da yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yaya ve taşıt trafiğinin oldukça yoğun olacağı değerlendirilen oteller, AVM'ler ve eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda önlemler alındı. Yeni yıl nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; saat 20.00'dan itibaren etkinlikler sona erene kadar Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Ayrıca Güvenpark etrafı da polis ekipleri tarafından barikatla kapatılarak bomba arama köpeği ile arandı. Park alanı içerisine girmek isteyenler ise polisler tarafından tek tek arandı. Ayrıca Bahçelievler 7'inci Cadde'ye açılan cadde ve sokakların tamamı, Tunalı Hilmi Caddesi'ne açılan cadde ve sokakların tamamı, Filistin Caddesi'ne açılan sokakların tamamı, Tunus Caddesi tünel çıkışından itibaren caddeye açılan sokakların tamamı ve Bestekar Sokak ile bu sokağa açılan sokakların tamamı da çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılıp, halkın kullanımına açıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu arada kentteki 26 alışveriş merkezinde özel güvenliğin kontrollerine ilave olarak polis ekipleri görev aldı. Polis ekipleri özellikle Kızılay ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, kent genelinde 7 bun 344 polis ve 2 bin 400 jandarmanın görev alacağı öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin gece boyunca caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde ve eğlence mekanlarında tedbir alacağı bildirildi.

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