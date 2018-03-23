HABER

Ankara'da kumar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 10:10 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 33 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.  Sincan'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir bahçe içerisine kurulan çadırda tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı tespit edildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 33 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Sincan'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir bahçe içerisine kurulan çadırda tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda çadır içerisindeki tombala oyununda kullanılan materyaller, 20 masa ve 80 sandalye, tombala makinesi, 125 oyun kartı, toplar ve çok sayıda pula el konuldu. Tombala oyunu oynayan 32 kişiye idari işlem yapılırken, çadır sahibi Cahit Burak A.'ya da kumar oynatmak suçundan adli işlem yapıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.