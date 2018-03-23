Ankara'da kumar operasyonu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynayan ve oynatan 33 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Sincan'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir bahçe içerisine kurulan çadırda tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda çadır içerisindeki tombala oyununda kullanılan materyaller, 20 masa ve 80 sandalye, tombala makinesi, 125 oyun kartı, toplar ve çok sayıda pula el konuldu. Tombala oyunu oynayan 32 kişiye idari işlem yapılırken, çadır sahibi Cahit Burak A.'ya da kumar oynatmak suçundan adli işlem yapıldı.
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