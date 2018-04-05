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Ankara’da lise öğrencilerine okulun içinde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Ankara’da 4 lise öğrencisi, sınıf arkadaşları olan iki öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Ankara’da 4 lise öğrencisi, sınıf arkadaşları olan iki öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Şikayetçi olmamaları için tehditler aldıkları iddia edilen 4 öğrenci, saatlerce yaralı halde okulda bekledi.
Olay, dün sabah Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anıttepe Anadolu Lisesi’nde öğretim gören E.Y., E.E.K., K.P. ve A.Y.’nin cep telefonlarına “Okula gelme” yazılı mesajlar atıldı. Öğrenciler, daha sonra okulda sınıf arkadaşı oldukları 2 öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sınıfa ilk giren E.Y., bir anda arkadaşlarının saldırısına uğrayarak ayağından yaralandı. Bu olayı kimseye söylememesi, aksi takdirde daha kötü şeyler olabileceği yönünde tehditler alan E.Y., yarasının üzerine kendi imkanları ile tampon yapıp, öğle saatlerine kadar kimseye bir şey söylemedi. Saldırgan öğrenciler, daha sonra okulun konferans salonunda önünü kestikleri K.P.’yi yaralarken, E.K.K.’ya lavaboda, A.Y.’ye de sınıfta saldırıda bulundu. 18 yaşın altındaki 4 öğrenci, kesici aletle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırgan öğrencilerden sürekli tehditler alan yaralı 4 çocuk, müdürün odasına çıkarak olayı anlattı. Okul müdürü bunun üzerine velilere haber verdi. Okula gelen veliler, çocukları hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Bölümüne getirdi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından darp raporu alan öğrenciler taburcu oldu.

“İki arkadaşımız tarafından ortada hiçbir sorun olmamasına rağmen bıçaklandık”
İlk saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan E.Y., "Yanımda duran iki arkadaşımla birlikte başımıza talihsiz bir olay geldi. Okulda iki tane arkadaşımız tarafından ortada hiçbir sorun olmamasına rağmen bıçaklandık. Bizim o arkadaşlarla hiçbir sıkıntımız yoktu. Artık keyiflerince mi veya eğlenmek için mi, hiçbir fikrimiz yok. Üçümüze bıçak taktılar. Bir arkadaşımızın da ensesini çizdiler. Hepimizi farklı zamanlarda bıçakladılar. Bunların hepsi okulun içinde oldu. Okul müdürünün yanına gitmekten korktum. O arkadaşlarımız okulda çevresi olan tiplerdi. Bizde bundan korkarak ilk başta müdüre gitmedik. Çıkışta arkadaşlarımın müdürün yanına gittiğini görünce bende gittim ve şikayetçi oldum. Şimdi de hastaneye geldik darp raporu aldık ve şikayetçi olacağız" dedi.

“Çocuklara tehdit mesajları göndermişler, onlar da korkularından bize söyleyememiş”
Yaralanan öğrencilerden E.E.K’nin velisi Emrah Kiraz ise, "Anıttepe Lisesi’nde tatsız bir olay yaşandı. Kendini bilmez iki kişi, 4 tane çocuğu yaraladı. Biz bunların cezalandırılmasını istiyoruz. Ben okul yönetimine ’Okula bir öğrenci nasıl bıçakla girebilir?’ diye sorduğumda, ’Biz 800 kişiyi arayamayız’ dediler. Okulun yönetiminde bir zayıflık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuklarımızı tehdit etmişler. Daha önce de disipline sevk edilmişler. Çocuklara tehdit mesajları göndermişler, çocuklar da korkularından bize söyleyememiş. Aynı sınıftan olan öğrenciler durduk yere bunları bıçaklıyorlar" şeklinde konuştu.
Hastaneden darp raporu aldıklarını belirten öğrenciler ve veliler, olayın peşinden sonuna kadar gideceklerini ve şikayetçi olacaklarını belirttiler. Velilerin şikayeti üzerine olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

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