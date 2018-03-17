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Ankara’da lunaparktaki gondol kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Ankara’da lunaparkta içinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun bir kolu kırıldı.

Ankara’da lunaparkta içinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun bir kolu kırıldı. Olayda yaralanan olmazken, gondolda bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Gençlik Parkı’nda bulunan lunaparkta yaşandı. İçinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolu tutan demir kollardan biri kırıldı. Kırılma ile dengesi bozulan gondol, kenarda bulunan demirlere çarparak durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı. Çarpmanın etkisiyle gondolun bir bölümünün parçalandığı görüldü.
Olay anında gondolun içinde bulunan Berkay Günerkaya, gondolun bir anda sağa sola çarpmaya başladığını belirterek, olay nedeniyle korkan iki arkadaşını sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

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