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Ankara'da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı: 3'ü asker 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 21:18 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde, mahkumları taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı.

Ankara'da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı: 3'ü asker 5 yaralı

BEYPAZARI, (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde, mahkumları taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2 uzman çavuş, 1 er ile 2 mahkum yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Beypazarı-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Beypazarı’nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 2 mahkum, Beypazarı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Askeri araç, Beypazarı-Ankara Karayolu 13’ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii’nde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 uzman çavuş, 1 er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi, daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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