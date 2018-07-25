Ankara'da midibüs yoldan çıktı: 1 ölü

BEYPAZARI,(DHA) ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde içerisinde 24 yolcunun bulunduğu midibüsün şarampole savrulması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Beypazarı-Nallıhan karayolu 12'inci kilometresinde yaşandı. Ankara'dan Nallıhan'a gitmekte olan Sinan Demli yönetimindeki 06 NDV 66 plakalı midibüsün iddiaya göre ön makasının kırılması sonucu yoldan çıkarak, önce karşı yola geçti ardından ise şarampole savruldu. 24 yolcunun bulunduğu midibüste kaza sonrası 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ölen Ayşe Doyuk'un (71) cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Beyoğlu Sütlüce'de çöken binayla ilgili Arda Turan 'bizimle ilgisi yok' demişti! İş makinesi görüntüsü olay yarattı
Kiraya verdikleri daireyi 'randevu evi' olarak buldular
Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!
Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölü
CHP'yi karıştıracak iddia! 'Bülent Tezcan'ın ipi çekildi'
Müthiş değişim! Son halini gören tanıyamıyor
Mitolojik canavar Filipinler'de kıyıya vurdu!
Meral Akşener süre istedi!
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum