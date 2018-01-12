Ankara'da müzayede heyecanı

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da antika ve kolleksiyon özelliği taşıyan toplam 350 parça eser, düzenlenecek müzayedede satışa çıkarılacak.

Ankara Antikacılık Ankasanat Galerisi Müzayede ve Sergi Salonu'nda 14 Ocak'ta yapılacak müzayedeyi Muhsin Önder ve Fatih Önder yönetecek. 'Fırsat müzayedesi' olarak da adlandırılan açık arttırmada tasfiye koleksiyonlardan gelen tablolar, objeler, mobilyalar uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Son yıllarda dünya sanat ve antika piyasalarında oldukça ilgi gören Uzakdoğu kültürüne ait mineli objeler, porselen biblolar, Avrupa yapımı çeşitli kristaller ve porselen gibi antikalar 100 TL başlangıç fiyatlarla satışa sunulacak.

Türk resim sanatından farklı dönemlere ait seçme eserlerinde yer alacağı müzayede de Fikret Mualla'nın 'Kompozisyon' isimli tablosu 36 bin TL, yine aynı ressamın 'Kuaför' konulu tablosu 22 bin TL'den yeni sahiplerini arayacak. Müzayedenin yine önemli eserleri arasında bulunan ressam Şeref Bigalı'nın 110x180 santimetre büyüklüğündeki yağlı boya tablosu 35 bin TL'den satışa sunulacak. Ressam kimliği yanı sıra fotoğrafçı, gazeteci ve yazar kimliği ile tanıdığımız ve 2015 yılında kaybettiğimiz Fikret Otyam'ın 'Harran' 45 bin TL'den, 'Göç' isimli tablosu ise 27 bin TL'den ilgi görmesi bekleniyor.