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Ankara'da müzayede heyecanı

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 48 dakika önce

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da antika ve kolleksiyon özelliği taşıyan toplam 350 parça eser, düzenlenecek müzayedede satışa çıkarılacak.

Ankara Antikacılık Ankasanat Galerisi Müzayede ve Sergi Salonu'nda 14 Ocak'ta yapılacak müzayedeyi Muhsin Önder ve Fatih Önder yönetecek. 'Fırsat müzayedesi' olarak da adlandırılan açık arttırmada tasfiye koleksiyonlardan gelen tablolar, objeler, mobilyalar uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Son yıllarda dünya sanat ve antika piyasalarında oldukça ilgi gören Uzakdoğu kültürüne ait mineli objeler, porselen biblolar, Avrupa yapımı çeşitli kristaller ve porselen gibi antikalar 100 TL başlangıç fiyatlarla satışa sunulacak.

Türk resim sanatından farklı dönemlere ait seçme eserlerinde yer alacağı müzayede de Fikret Mualla'nın 'Kompozisyon' isimli tablosu 36 bin TL, yine aynı ressamın 'Kuaför' konulu tablosu 22 bin TL'den yeni sahiplerini arayacak. Müzayedenin yine önemli eserleri arasında bulunan ressam Şeref Bigalı'nın 110x180 santimetre büyüklüğündeki yağlı boya tablosu 35 bin TL'den satışa sunulacak. Ressam kimliği yanı sıra fotoğrafçı, gazeteci ve yazar kimliği ile tanıdığımız ve 2015 yılında kaybettiğimiz Fikret Otyam'ın 'Harran' 45 bin TL'den, 'Göç' isimli tablosu ise 27 bin TL'den ilgi görmesi bekleniyor.

Mustafa Esirkuş'a ait 'Köylü Kadınlar' tablosu 45 bin TL'den satışa sunacaklarını belirten müzayede yöneticisi Muhsin Önder, şöyle dedi:

"14 Ocak 2018 tarihinde ve saat 14.00'de başlayacak müzayedemiz de 350 seçkin eser yeni sahiplerini arayacak. Yine bu müzayemizde önemli ressamlarımıza ait Nuri İyem, Nuri Abaç, Mehmet Pesen, Söbütay Özer, Necdet Kalay, Pertev Boyar, Leyla Gamsız, Hakkı Anlı, Adnan Turani, Orhan Peker, Mustafa Ayaz, Bedri Baykam, Devrim Erbil gibi Türk resim sanatımızın farklı döneme dönem ait eserleri müzayede de çekişme yaratacağına inanıyoruz."

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