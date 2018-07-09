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Ankara'da okuldan bilgisayar hırsızlığına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 18:29 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde okuldan bilgisayar ve elektronik malzeme çalan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da okuldan bilgisayar hırsızlığına 3 tutuklama

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde okuldan bilgisayar ve elektronik malzeme çalan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Gölbaşı'na bağlı Şafak Mahallesi Tek Ortaokulu'nda giren hırsızlar 3 dizüstü bilgisayar ve 1 fotoğraf makinesi çaldı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. M.M.G., A.C.K. ve M.E.Y., okuldan çaldıkları 3 dizüstü bilgisayar ve 1 fotoğraf makinesi ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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