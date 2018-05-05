Ankara'da oto hırsızlığı çetesi çökertildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, çaldıkları otomobillerin şasi numarasını değiştirerek satan hırsızlık çetesi, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla çökertildi. Operasyonda ayrıca 16 çalıntı otomobil ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu, Ankara'da oto hırsızlığı yapan İstanbul bağlantılı bir şebeke tespit edildi. Şebekenin ayrıca çaldıkları araçların motor şasi numaralarını Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'ndeki bir işyerinde değiştirdiği ve daha sonra satışa sunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şebeke, şafak vakti İstanbul ve Ankara'da yapılan 'Ampul' operasyonu ile çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden Ahmet Y. ve Ümit Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Pakistan'da madende patlama: 16 ölü
Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!
Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!
Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum