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Ankara'da oto hırsızlığı çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 23:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da, çaldıkları otomobillerin şasi numarasını değiştirerek satan hırsızlık çetesi, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla çökertildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, çaldıkları otomobillerin şasi numarasını değiştirerek satan hırsızlık çetesi, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla çökertildi. Operasyonda ayrıca 16 çalıntı otomobil ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu, Ankara'da oto hırsızlığı yapan İstanbul bağlantılı bir şebeke tespit edildi. Şebekenin ayrıca çaldıkları araçların motor şasi numaralarını Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'ndeki bir işyerinde değiştirdiği ve daha sonra satışa sunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şebeke, şafak vakti İstanbul ve Ankara'da yapılan 'Ampul' operasyonu ile çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden Ahmet Y. ve Ümit Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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