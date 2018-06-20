HABER

Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesinin Eğrekkaya Barajı yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Doğan (22) yönetimindeki 06 RDY 84 plakalı otomobil, Eğrekkaya Barajı mevkiinden Kızılcahamam istikametine giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Muhammet Ali Doğan ve kardeşi Semih Doğan (19), Eren Yanar ve İbrahim Doğan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Eren Yanar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Karadeniz gezisine çıkan sağlıkçılar kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralıKaradeniz gezisine çıkan sağlıkçılar kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini eve kilitleyip bahçedeki kafeteryayı ateşe verdi (2)Uzaklaştırma kararı aldıran eşini eve kilitleyip bahçedeki kafeteryayı ateşe verdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane'de şizofren hastası kız annesini döve döve öldürmüştü! Şoke eden detaylar!

Gümüşhane'de şizofren hastası kız annesini döve döve öldürmüştü! Şoke eden detaylar!

İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!

İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!

KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!

KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Duş almak isterken küvete sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.