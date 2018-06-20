Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesinin Eğrekkaya Barajı yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Doğan (22) yönetimindeki 06 RDY 84 plakalı otomobil, Eğrekkaya Barajı mevkiinden Kızılcahamam istikametine giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Muhammet Ali Doğan ve kardeşi Semih Doğan (19), Eren Yanar ve İbrahim Doğan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Eren Yanar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.
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