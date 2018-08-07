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Ankara'da otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Hasan OLUM/NALLIHAN, (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Nallıhan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Ankara-Nallıhan karayolunun 25’inci kilometresi Atça Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Özkan Sert yönetimindeki 14 AS 953 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Özkan Sert ve yanındaki arkadaşı Zekeriya Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yolcu Selahattin Tekin ise yaralandı. Tekin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralıAnkara'da otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralıAnkara'da otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

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