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Ankara'da özel akıllı okullara FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatları tespit edilen bazı özel akıllı okul yöneticisi ve okullarda çalışan 37 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatları tespit edilen bazı özel akıllı okul yöneticisi ve okullarda çalışan 37 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talebi üzerine, Sulh Ceza hakimliğince alınan kararla, şüphelilerin bu okullara ait taşınmazlar üzerindeki tasarruf yetkileri kısıtlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten, şirket sahibi, yönetici ve bazı öğretmenlerinin FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edildi. Bunun üzerine bu özel akıllı okullarla ilgili, Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar aldırıldı.
SÖNMEZATEŞ'LE AYNI OTELDE KONAKLAMIŞ
Başsavcılık okulların taşınmazları üzerinde kısıtlama kararı aldırdıktan sonra bu okullarda yönetici ve öğretmen olarak çalışan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan araştırmada okulların yöneticisi İdris Y.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini organize ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyon Korel Thermal Otelde konakladığının tespit edildiği belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının sürdüğü bildirildi.

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