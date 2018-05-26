Ankara'da partililerin bayrak asma kavgası: 3 yaralı

ANKARA,(DHA)- ANKARA'da bayrak çalışması yapan Saadet Partililer ile MHP’li olduğu öne sürülen grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi 1071 Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Milletvekili Genel seçimleri öncesi yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları astı. Bu sırada kendi bayraklarının indirildiğini öne süren ve MHP'li olduğu iddia edilen grup, olay yerine gelerek tepki gösterdi. İki grup arasında daha sonra kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Saadet Partisi Ankara 3'üncü Bölge 3'üncü sıra Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk olduğu öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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