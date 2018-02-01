HABER

Ankara'da patlama meydana geldi5

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 23:00 | Son Güncelleme

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu çıkışı!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması: Ölene kadar...

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

3 KHK daha Meclis'te kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Filmlerde oynamak hayaliyle İstanbul'a gelmişti! Fırında feci son...

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

Sarhoş gencin yaptıkları 'pes artık' dedirtti!

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.