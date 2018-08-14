Ankara'da PKK operasyonu: 10 gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK ile irtibatı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

