HABER

Ankara'da PKK operasyonu: 10 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK ile irtibatı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK ile irtibatı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulunduSulama kanalında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedi bulundu
Cezaevi firarisi, uyurken yakalandıCezaevi firarisi, uyurken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!

Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.