Ankara'da PKK operasyonu: 10 gözaltı kararı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK ile irtibatı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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