HABER

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, dün operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 704 mermi, 1 adet SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 mermi, 1 adet Walter marka ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Sevgilisinden ayrılan genç kızın kendini bıçaklama anı kameradaSevgilisinden ayrılan genç kızın kendini bıçaklama anı kamerada
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralıEskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.