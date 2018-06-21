Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, dün operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 704 mermi, 1 adet SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 mermi, 1 adet Walter marka ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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