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Ankara'da pompalı tüfekle etrafa ateş açtı: 8 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 19:31 | Son Güncelleme

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulus'ta bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU, ANKARA (DHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ulus'ta bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. İlk belirlemelere göre saçmaların isabet ettiği 8 kişi yaralandı.

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