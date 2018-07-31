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Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerinde yol çöktü.

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerinde yol çöktü.
Ankara'da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerindeki Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yol çöktü. Polis ekipleri, yoldaki çökme nedeniyle alanın etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bulvar üzerindeki araçların geçişi polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken belediye ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktüAnkara'da sağanak nedeniyle yol çöktüAnkara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

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