Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerinde yol çöktü.

Ankara'da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerindeki Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yol çöktü. Polis ekipleri, yoldaki çökme nedeniyle alanın etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bulvar üzerindeki araçların geçişi polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken belediye ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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