HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

MAHSUR KALANLARI TEK TEK OMUZUNDA O KURTARDI Başkent’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki Akay Alt Geçidi’nde mahsur kalanları belediye çalışanı İlbey Kubilay Arslan, tek tek omuzunda ve kucağında taşıyarak kurtardı.  Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışan İlbey Kubilay Arslan, Akay Alt Geçidi'nde oluşan sel sonrası bölgede herhangi bir elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine geldi.

Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)

MAHSUR KALANLARI TEK TEK OMUZUNDA O KURTARDI
Başkent’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki Akay Alt Geçidi’nde mahsur kalanları belediye çalışanı İlbey Kubilay Arslan, tek tek omuzunda ve kucağında taşıyarak kurtardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışan İlbey Kubilay Arslan, Akay Alt Geçidi'nde oluşan sel sonrası bölgede herhangi bir elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine geldi. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısına da kayıtsız kalamayan Arslan, mahsur kalan çocuk ve kadınları araçlarının içerisinden tek tek çıkarttı. Ardından omuzuna aldığı çocuk ve kadınları tek tek kurtarması dikkat çekti.
Bu arada yine alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadını tek başına kurtaran itfaiye personeli Nevzat Kaleli de güne damgasını vurdu.
Sel suları nedeniyle Sıhhıye, Kızılay, Kolej, Misket Mahallesi, Mamak'ın bazı semtleri de sel sularından etkilendi, ev ve işyerlerini su bastı ve onlarca araç sular altında kaldı.
Öte yandan Alay Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve otobüs itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası dışarı çıkarıldı. Daha sonra alt geçit belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Bu arada Ankara'nın yüksek kesimlerinde dolu yağışı da etkili oldu.

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Tokat'a şehit ateşi düştüTokat'a şehit ateşi düştü
Gri listede yer alan PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildiGri listede yer alan PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat

81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü

81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Camide uyurken hayatının şokunu yaşadı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta feci kaza! 3 genç kız hayatını kaybetti

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.