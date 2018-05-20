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Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)- yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki alt geçitte mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)- yeniden

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yanındaki alt geçitte mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Özellik Kızılay'da yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu. Başkent'in en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'ndaki TBMM yanında bulunan alt geçit ise su ile doldu. Çok sayıda araç ve otobüs su birikintisinde mahsur kaldı. Vatandaşların suya gömülen araçların üzerine çıkarak yardım bekledi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşları, omuzlarına ve kucaklarına alarak kurtardı.
Alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne ve bebeği, ticari taksiye bindirilerek hastaneye gönderildi.
Bu arada sel suları Mamak ilçesi Çaglayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi’ndeki bazı sitelerin park alanlarını bastı; araçlar su altında kaldı.
Kentte çok sayıda ev ve işyerinde de su baskınları yaşandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)- yenidenAnkara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)- yenidenAnkara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)- yenidenAnkara'da sağanak, onlarca kişi alt geçitte mahsur kaldı (2)- yeniden

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