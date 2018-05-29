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Ankara’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi 

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, kentte günlük yaşamı bir kez daha olumsuz etkiledi.

Ankara’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi 

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, kentte günlük yaşamı bir kez daha olumsuz etkiledi.
Bugün saat 16.00'dan itibaren, kentin batı kesimlerinde, önce sağanak, ardından dolu yağışı etkili oldu. Batıkent, Yenimahalle, Gimat, Eskişehiryolu, Bahçelievler, Konya Yolu, Balgat, Sincan, Eryaman ve Ümitköy'de yarım saat boyunca etkisini gösteren yağışlar nedeniyle trafik olumsuz etkilendi, onlarca araç su birikintisinde arızalandı.
Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nin Acil bölümü ile bazı semtlerdeki ev ve işyerlerini su bastı.
DOLU YAĞIŞINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN YOLU KAPATTILAR
İstanbul ve Eskişehir yollarında bazı araç sürücüleri doludan etkilenmemek için köprü altlarında durarak yağışın dinmesini bekledi. Bu nedenlerle de bu güzergahlardaki trafik durma noktasına geldi, diğer sürücüler bu duruma büyük tepki gösterdi. Başkentin bölge radyolarına bağlanan sürücüler, "Kendi araçlarını doludan korumak için köprü altlarına araçlarını durdurarak bekleyen ve trafiği felç edenler var. Kendilerini düşünen bu kişiler başkalarının can ve mal emniyetini hiçe sayıyorlar" dedi.
Bu arada sel ve su baskınlarının olduğu bölgelerde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

​FOTOĞRAFLI

Ankara’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi Ankara’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi Ankara’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi Ankara’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

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