HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara'da sağanak ve dolu; yollar kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da sağanak ve dolu; yollar kapandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akay Altgeçidi yine sularla dolarken, Dikmen'de yolu kaplayan dolu yığınının kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.
Başkent'te bugün saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yerini dolu yağışına çevirdi. Yaklaşık 8 dakika süren sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Genelkurmay Kavşağı ile önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi yine sularla doldu.
DOLU YIĞINI OLUŞTU
Dikmen semtinin çeşitli mahallerinde de dolu yağışı etkili oldu. Dikmen Ata Mahallesi 1071'inci Cadde'nin kesiştiği noktaya diğer ara cadde ve sokaklardan yağmur sularıyla gelen dolu yığınının kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Dolu yığını nedeniyle 1071'inci Cadde trafiğe kapandı. Yol, vatandaşlar ve iş makineleriyle dolu yığınlarının kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Keçiören'de Etlik Caddesi'nde ise vatandaşlar doludan zarar görmemeleri için araçlarının üzerlerini halı ve kartonla örttü.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da sağanak ve dolu; yollar kapandıAnkara'da sağanak ve dolu; yollar kapandıAnkara'da sağanak ve dolu; yollar kapandıAnkara'da sağanak ve dolu; yollar kapandı

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Dernekte tombala oynayan 221 kişiye 57 bin 239 lira cezaDernekte tombala oynayan 221 kişiye 57 bin 239 lira ceza
Kayseri'de 1411 kök Hint keneviri ele geçirildiKayseri'de 1411 kök Hint keneviri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

İYİ Parti mitinginde tutuklanan yankesicinin kardeşi ünlü oyuncu çıktı!

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

HÜDA PAR, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek!

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.