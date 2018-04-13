HABER

Ankara'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı.

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı. Şeker-İş Sendikası tarafından Etimesgut Şeker Fabrikası önünde düzenlenen eyleme bir grup CHP'li milletvekili, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Başkanlar Kurulu üyeleri, şeker fabrikası çalışanları ve Ankaralılar katıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eyleme katılanlar, alana üzerleri aranarak, alındı. Yaklaşık 500 kişi, 'Şeker vatandır, vatan satılamaz' sloganı attı. Etimesgut Şeker Fabrikası önünde toplanan kalabalığa seslenen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu mesele, Türkiye'yi ilgilendiriyor. Sıradan bir iş yerinde özelleştirme, diye bakamazsınız. Çünkü bir slogan var Türkiye'de, 'Şeker vatandır, vatan satılmaz'. Vatan satıldıktan sonra herkes toprağın altına girsin, bir kıymeti yok ki. Onun için bu kurum bizim için siyasilerimiz önemli. Herkes aklını başına alsın. Bu fabrikalar özelleşirse kapanırsa nişasta bazlı şeker lobisine prim vermiş olursunuz. Meydanı onlara bırakmış olursunuz." dedi. Başkan Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için topladıkları imzaları Başbakan Binali Yıldırım'a teslim ettiklerini hatırlatarak, bu karardan geri dönülmesini istedi. Öte yandan fabrika girişinde TOMA'ların bekletildiği görüldü.

Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.