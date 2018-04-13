Ankara'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, Şeker-İş Sendikası üyelerince şeker fabrikalarının özelleştirilme sürecine karşı eylem yapıldı. Şeker-İş Sendikası tarafından Etimesgut Şeker Fabrikası önünde düzenlenen eyleme bir grup CHP'li milletvekili, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Başkanlar Kurulu üyeleri, şeker fabrikası çalışanları ve Ankaralılar katıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eyleme katılanlar, alana üzerleri aranarak, alındı. Yaklaşık 500 kişi, 'Şeker vatandır, vatan satılamaz' sloganı attı. Etimesgut Şeker Fabrikası önünde toplanan kalabalığa seslenen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu mesele, Türkiye'yi ilgilendiriyor. Sıradan bir iş yerinde özelleştirme, diye bakamazsınız. Çünkü bir slogan var Türkiye'de, 'Şeker vatandır, vatan satılmaz'. Vatan satıldıktan sonra herkes toprağın altına girsin, bir kıymeti yok ki. Onun için bu kurum bizim için siyasilerimiz önemli. Herkes aklını başına alsın. Bu fabrikalar özelleşirse kapanırsa nişasta bazlı şeker lobisine prim vermiş olursunuz. Meydanı onlara bırakmış olursunuz." dedi. Başkan Atalay, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için topladıkları imzaları Başbakan Binali Yıldırım'a teslim ettiklerini hatırlatarak, bu karardan geri dönülmesini istedi. Öte yandan fabrika girişinde TOMA'ların bekletildiği görüldü.