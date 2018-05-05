Ankara'da sel, onlarca aracı sürükledi (7)

Özkan ARSLAN -Muhammet BAYRAM/ANKARA ,(DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi. Bir kişinin de sel sularına kapıldığı görüldü. Başkentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mamak'ta sele neden oldu. Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişinin de sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Ancak vatandaşın kurtarıldığı belirtildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

