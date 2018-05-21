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Ankara'da selin izleri siliniyor 

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da dün akşam saatlerinde Çankaya ve Mamak'ta etkili olan sel ve su baskınlarının izleri siliniyor.

Ankara'da selin izleri siliniyor 

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da dün akşam saatlerinde Çankaya ve Mamak'ta etkili olan sel ve su baskınlarının izleri siliniyor. Mamak'taki selde hasar gören evler temizlenerek araçlar kaldırılırken, Bahçelievler Mahallesi'nde çöken yolun onarılması için çalışma başlatıldı.
Çankaya ve Mamak ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak sonrası meydana gel sel nedeniyle onlarca evi ve iş yerini su bastı. Mamak'ta Kartaltepe Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi Çağlayan Sitesi'nde ise 8 araç sel nedeniyle zarar gördü. Park halindeyken sel sularına gömülen araçlar, sürüklenerek enkaz haline geldi. Cadde üzerindeki Çağlayan Sitesi'nin zemin katında bulunan 4 daire de sel suları ile doldu. Selde zarar gören araçlar, polis tarafından tutanak tutulduktan sonra kaldırıldı. Çamur içindeki evler ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Çağlayan Sitesi Yöneticisi Yavuz Irmak, "Dün dolu ve şiddetli yağış sonrası yukarından gelen sel istinat duvarımızı yıktı. Burada 4 dairemiz, kazan dairemiz, elektirk odalarımız hasar gördü. Dairelerimiz kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.
Bahçelievler Mahallesi'nde Akdeniz Caddesi sel nedeniyle çöken yolun onarılması için de belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Ankara'da selin izleri siliniyor Ankara'da selin izleri siliniyor Ankara'da selin izleri siliniyor Ankara'da selin izleri siliniyor

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