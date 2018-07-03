Ankara'da SGK'yı 2 milyon TL dolandıran şüphelilere operasyon

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya sattığı ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya sattığı ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandırdığı iddia edilen 30 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verildiği belirtildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 4'ü eczacı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 8 kişinin de arandığı bildirildi.



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