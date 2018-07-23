Ankara'da şiddetli patlama sesi (1)

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da henüz belirlenmeyen bir nedenle duyulan patlama sesi, endişeye neden oldu.

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.



PARTNER Gözlüksüz çıkmadı