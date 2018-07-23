Ankara'da şiddetli patlama sesi (2)

SONİK PATLAMA
Ankara'da endişeye neden olan patlama sesinin ilk belirlemelere göre, Kahramankazan'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşu sırasındaki sonik patlamanın neden olduğu belirtildi.
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Önümüzdeki 1.5 saat görülecek
Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Akkaya: Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu...
İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı
İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor
Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!
Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
1800'lerin akıl hastanesinden tüyler ürperten fotoğraflar
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum