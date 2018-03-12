HABER

Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

ANKARA'da silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle liderliğini C.Ç.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA'da silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle liderliğini C.Ç.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken, 5 adet tabanca, 2 adet kuru-sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında örgüt lideri C.Ç.'nin de bulunduğu 37 şüpheliyi yakalamak için, sabah saatlerinde çok sayıda adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 5 adet tabanca, 2 adet kuru-sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Bu örgüte yönelik daha önce yapılan operasyonda, 17 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet faturasız av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtilirken, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldıkÇavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.