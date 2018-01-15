Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Osman Ç. bacağından ve elinden yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Uğur Akgündüz Sokağı'nda emlakçılık yapan Osman Ç., işyerinin önündeki 06 FA 2293 plakalı otomobilde otururken daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişi, başka bir araçla yanına gelerek pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Osman Ç. araçtan inerek kaçmaya çalışırken sol bacağından ve elinden yaralandı. Kanlar içinde dükkanın önüne yığılan Osman Ç. olay yerine gelen ambulansla Keçirören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganların yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte korkutan yangın!
Rus uzmanlar: Erdoğan'ın sabrı taşıyor
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Fransa Cumhurbaşkanı Macron erotik roman yazmış!
Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi
Korkunç cinayet! Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü
Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum