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Ankara’da sobadan zehirlenen çift öldü

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 13:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde, evlerinde sobadan zehirlenen Nasip (52)- İsmail Gürbay (54) çifti yaşamlarını yitirdi.

Olay, önceki gün meydana geldi. Nasip- İsmail Gürbay, Kurtuluş Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde sobalarını yakarak uykuya daldı. Gürbay çiftinden, öğle saatlerine kadar haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Gürbay çiftinin cenazeleri Elmadağ Hulusi Alataş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk tespite göre çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirtildi.

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