Ankara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı (2)

BAŞSAVCILIK'TAN BİLGİLENDİRME

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis, aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik sahur vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, mescit ve çeşitli yerlere zulalanmış çok sayıda silah, para ve uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt liderleri olduğu iddia edilen Göksel S. Gökçe S. ve Sinan S.'nin de aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışma sonucu kentte faaliyet gösteren Sezginler Aşireti liderleri ve üyelerinin suç örgütü kurduğunu tespit etti. Polisin çalışmasıyla, örgütün çek ve senet tahsilatı yaparak paralardan kendine pay aldığı, bölgede bulunan esnaftan haraç topladığı, bazı kafe ve işyerlerinin sahiplerini tehdit ederek işyerlerine ortak oldukları saptandı.

JANDARMA VE POLİSLE İŞBİRLİĞİ

Silah ve uyuşturucu ticareti ve tefecik de yaptığı belirlenen örgüt üyelerinin, ayrıca Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'nde ve Çankaya ilçesinde tombala oynattıkları, jandarma ve emniyet personeli içinde irtibatlı oldukları ve zaman zaman yapılacak uygulamalar hakkında bu görevlilerden bilgi aldıkları belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından örgüte yönelik sahur vakti operasyon düzenlendi.