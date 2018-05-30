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Ankara'da suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 10:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis, aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik sahur vakti operasyon düzenledi.

BAŞSAVCILIK'TAN BİLGİLENDİRME

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis, aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik sahur vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, mescit ve çeşitli yerlere zulalanmış çok sayıda silah, para ve uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt liderleri olduğu iddia edilen Göksel S. Gökçe S. ve Sinan S.'nin de aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışma sonucu kentte faaliyet gösteren Sezginler Aşireti liderleri ve üyelerinin suç örgütü kurduğunu tespit etti. Polisin çalışmasıyla, örgütün çek ve senet tahsilatı yaparak paralardan kendine pay aldığı, bölgede bulunan esnaftan haraç topladığı, bazı kafe ve işyerlerinin sahiplerini tehdit ederek işyerlerine ortak oldukları saptandı.

JANDARMA VE POLİSLE İŞBİRLİĞİ

Silah ve uyuşturucu ticareti ve tefecik de yaptığı belirlenen örgüt üyelerinin, ayrıca Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'nde ve Çankaya ilçesinde tombala oynattıkları, jandarma ve emniyet personeli içinde irtibatlı oldukları ve zaman zaman yapılacak uygulamalar hakkında bu görevlilerden bilgi aldıkları belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından örgüte yönelik sahur vakti operasyon düzenlendi.

300 POLİSLE OPERASYON

300 polisin katılımıyla 64 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Örgütün merkezi yerlerinden olan Mamak ilçesi Gülveren Mahallesi Gülser Sokak'taki 5 katlı Sezginler Apartmanı da polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Aramalarda güvenlik amacıyla TOMA'da hazır bulundu.

BİNA İÇİNDE GİZLİ GEÇİT

Apartmanda yapılan aramada binanın zemin katından bodrum katına gizli bir geçit olduğu tespit edildi. Binadaki dairelerde tabanca ve koridorlarda çok sayısa tabanca mermisi ele geçirildi. Gizli geçişle girilen odaların depo ve mescit olarak kullandılığı belirlenirken, duvarlarda örgüt liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

MESCİDE ZULALANMIŞ POMPALI TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Mescitte yapılan aramada, duvara sabit görünen ve mekanizma ile açılan kitaplığın arkasına zulalanmış otomotik pompalı tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Diğer adreslere yapılan operasyonda da el bombası, sis bombaları, tabanca ve balta ile kesici ve delici aletler ele geçirildi. Ayrıca çok miktarda para ele bulundu.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda suç ögrütünün liderliğini yapan 'Çingen Sezgin' olarak tanınan 'Hacı' lakaplı Göksel S., Gökçe S., Sinan S. ile liderin sağ kolu olarak bilinen Serdar Ç. ile birlikte 36 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında örgüt ile işbirliği yaptığı öne sürülen Mamak İlçe Jandarma Komtanlığı'nda görevli bir astsubay, bir özel harekat polisi ve bir zabıta komiserinin de yer aldığı ifade edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN BİLGİLENDİRME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla alakalı olarak şu bilgiyi paylaştı:

"Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sezginler aşireti olarak bilinen örgüte mensup 61 kişi hakkında, nitelikli yağma, kumar oynatma, kasten yaralama , uyuşturucu madde ticareti yapma , ruhsatsız silah bulundurma ve silahlı suç örgütüme üye olma suçlarından dolayı gözaltı kararı verilmiş olup şu ana kadar örgüt lideri Göksel Sezgin ile birlikte 36 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler arasında örgüt ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 1 zabıta memuru, 2 polis memuru, 1 nüfus müdürlüğü görevlisi ile 1 jandarma astsubay bulunmaktadır. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ile bu silahlara ait mermiler ele geçirilmiştir."

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