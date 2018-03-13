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Ankara’da şüpheli paket polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 18:37 | Son Güncelleme

Ankara Kızılay’da şüpheli paket paniği yaşandı.

Ankara Kızılay’da şüpheli paket paniği yaşandı. Kontrollü şekilde patlatılan poşetin içerisinden çöp çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kızılay Güvenpark metro çıkışında vatandaşlarca fark edilen yeşil çöp poşeti, polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Güvenpark bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alarak şerit çekti. Parkın güvenlik görevlileri ise metronun giriş çıkışlarını kapatarak bölgedeki vatandaşları uyardı ve güvenli bölgelere doğru gitmelerini istedi. Bölgenin yaya trafiği ve araç trafiğine kapatılmasının ardından şüpheli paket, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. Fünye ile patlatılan poşetin içerisinden çöp çıktı.
Öte yandan Ankara’da 2 yıl önce 13 Mart 2016 tarihinde bomba yüklü araçla Güvenpark’ta gerçekleştirilen terör saldırısının gerçekleştiği yerde olan şüpheli paket akıllara o günü getirdi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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