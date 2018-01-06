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Ankara'da TIR halk otobüsüne çarptı

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 45 dakika önce

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde seyir halindeki TIR, önünde seyir halinde bulunan ve iddiaya göre ani fren yapan halk otobüsüne çarptı. Kaza da yolcular büyük korku yaşandı. Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi Bitik Mahallesi kavşağında meydana geldi.Kahramankazan-Eryaman arası sefer yapan Ali Osman Demir yönetimindeki 06 DD 9544 plakalı EGO otobüsünün sürücüsü iddiaya göre önüne çıkan TIR'a çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada seyir halinde olan Muhammet Taş idaresindeki 47 AJ 686 plakalı TIR, ani fren yaparak duran EGO otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünde bulunan yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan olmadı. Bu sırada halk otobüsünde bulunan yolcular ve TIR sürücüsü Muhammet Taş, halk otobüsünde seyir halinde iken şoför değiştirildiğini ve bir süre sonra kazanın meydana da geldiğini iddia etti. Polis bu iddianın üzerine halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerini alarak, bu iddiayı araştırıyor.

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