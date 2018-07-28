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Ankara'da TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde doğru Ankara çevre yolu Samsun istikameti 8'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Ali Köse (70) yönetimindeki 06 GFY 85 plakalı otomobil yol kenarında durdu. Bu sırada arkasında seyir halinde bulunan 01 V 3321 plakalı TIR duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Ali Köse hayatını kaybetti, yanında bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Ali Köse'nin yakınları cenazeye sarılıp gözyaşı döktü.

Bu sırada, kazadan yarım saat sonra kazayı görüp otobanda yavaşlayan 06 FE 7313 plakalı otomobile arkasında seyir halinde bulunan 26 RC 848 plakalı otomobil çarptı. Bu kazada ise 3 kişi yaralandı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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