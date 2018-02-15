HABER

Ankara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 22:11 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Ankara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara) (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Çubuk-Ankara Karayolu Yenice Mahallesi Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Çubuk’tan Ankara istikametine giden Halil İbrahim Yaz yönetimindeki 06 YA 9984 plakalı hafif ticari otomobil, aynı istikamete giden Adem Demir yönetimindeki 06 FB 1193 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken, İsa Emir Işık ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, İsa Emir Işık, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralıAnkara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralıAnkara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralıAnkara'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.